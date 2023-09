Assistenza sugli scuolabus È polemica

Assistenza a bordo degli scuolabus, la decisione di rendere facoltativo il servizio per i pulmini che portano gli studenti delle medie fa saltare la mosca al naso della minoranza. Ma cosa significa ‘facoltativo’? Che l’amministrazione comunale si riserva di decidere, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, se inserire addetti all’assistenza anche sugli scuolabus dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Per quest’anno, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, tale servizio non dovrebbe esserci. "Per l’autista sarà un problema – nota Aurora Bottiglieri – perché l’assistente controlla anche che i ragazzi siano seduti durante il tragitto. È pur vero che nelle grandi città i ragazzi sono abituati a prendere i mezzi da soli per andare a scuola: responsabilizzarli è una cosa giusta, ma non si può farlo in questo modo". Andrea Traini, invece, si concentra sulla scarsa chiarezza della delibera: "Il servizio andrebbe garantito a tutti – afferma il capogruppo meloniano – gli altri anni era sempre stato assicurato e non si capisce perché ora non si debba fare più, oltretutto in questa maniera poco chiara". La fascia d’età in questione corrisponde all’inizio dell’età ‘critica’: "Trovo che tutto ciò sia assurdo – aggiunge Emanuela Carboni – A quell’età i ragazzi sono ingestibili. L’amministrazione dovrebbe essere più vicina ai cittadini e dovrebbe garantire l’assistenza ai piccoli studenti, che hanno bisogno di essere vigilati". La riforma del trasporto scolastico, però, non si limita all’assistenza. "La vera domanda è: come faranno i ragazzi della ‘Curzi’ ad andare in palestra d’inverno? – domanda Paolo Canducci, rammentando che la giunta ha anche eliminato il trasporto dalla scuola dell’Isc Centro allo stabile di via Togliatti in cui si svolge educazione motoria – Penso che troveranno non poche difficoltà". Note amare anche dall’ex sindaco Pasqualino Piunti: "Un comune deve fare i conti con il bilancio – conclude il consigliere – ma non deve mai perdere di vista le proprie priorità. E non credo che restyling da vip possano considerarsi tali".

Giuseppe Di Marco