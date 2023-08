Assistenza sugli scuolabus, si cambia

Trasporto scolastico, il servizio di assistenza a bordo diventa facoltativo per le medie, mentre per i ragazzi della ‘Caselli’ che devono trasferirsi alla ‘Miscia’ verranno messe a disposizione nuove navette. I bus che portavano le classi dalla ‘Curzi’ a fare educazione motoria in palestra, invece, non faranno più la spola da via Dalla Chiesa a via Togliatti. Sono queste, nel complesso, le decisioni prese dall’amministrazione comunale deliberate due giorni fa in giunta, che di fatto ha rivoluzionato il programma delle corriere che ogni giorno, dalla riapertura delle scuole, scarrozzano i ragazzi nei e dai plessi in cui risultano iscritti. La prima modifica, destinata a far discutere le famiglie sambenedettesi, riguarda il personale addetto a vigilare sui bambini. La delibera di giunta, infatti, sancisce "la facoltatività del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus, riconoscendolo però per il trasporto scolastico dei bambini dell’infanzia e della primaria". Vengono così aggiornate le linee guida del trasporto scolastico, ma per gli scolari dell’infanzia e della primaria non cambia a nulla: a loro resta "garantito il servizio di assistenza e sorveglianza, da parte di personale dotato di adeguata esperienza".

Così recita l’articolo 5 (‘Sicurezza e responsabilità’) del regolamento, il quale precisa le mansioni dell’assistente, addetto a vigilare sull’incolumità dei minori. Nello stesso articolo, poi, il dispositivo si sofferma sui genitori degli alunni delle medie, che al momento dell’iscrizione, "possono autorizzare il personale addetto al servizio di trasporto scolastico a far scendere il minore alla fermata prevista dello scuolabus in assenza dei genitori o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata a curarne il ritiro, sollevando, in tal caso, il comune e la ditta che svolge il servizio, da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dalla discesa dallo scuolabus a casa". Inoltre, i circa 100 ragazzi iscritti alle classi quinte della ‘Caselli’, che dovranno trasferirsi dall’Isc Centro alla ‘Miscia’ per consentire l’adeguamento sismico della scuola di via Moretti, potranno spostarsi usufruendo di bus gratuiti. Nessuna corsa, invece, è stata prevista per i ragazzi delle medie iscritti alla ‘Curzi’ che devono recarsi dalla palestra di via Togliatti, che dista circa 800 metri dal plesso scolastico.

Giuseppe Di Marco