Associazione calciatori contro il patron Di Nunno: "Grande sconcerto"

Il Lecco si prepara alla difficile trasferta di Ascoli con un clima interno tutt’altro che sereno. A rispondere alle pesanti affermazioni rese dal patron Di Nunno è stata l’associazione italiana calciatori con una nota ufficiale: "I calciatori e i tecnici tesserati per la società Calcio Lecco 1912 Srl – si legge – esprimono il proprio sconcerto per le dichiarazioni rilasciate dal presidente Paolo Leonardo Di Nunno. Le sue affermazioni, riguardanti un presunto coinvolgimento dei tesserati in condotte illecite, sono semplicemente diffamatorie. Nessuno deve o dovrà mai mettere in dubbio il nostro impegno sul campo, la nostra lealtà e la nostra trasparenza. Respingiamo dunque fermamente le illazioni del presidente, lesive della nostra reputazione, parole che gettano discredito sul lavoro svolto da ogni singolo membro della squadra e sull’immagine del nostro club nel suo complesso. Il nostro gruppo è unito e determinato per continuare a inseguire una salvezza che a molti sembra impossibile e per difendere l’onore della nostra squadra, della nostra città e dei nostri tifosi".