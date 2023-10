Associazione La Pira, nuovo ciclo di incontri

Tornano gli appuntamenti con la riflessione politica e l’approfondimento di tematiche di attualità con l’associazione culturale intitolata a Giorgio La Pira, presieduta da Maurizio Temperini: aprirsi al territorio dei due comuni, per cominciare a costruire un terreno fertile alla politica vera, quella che costruisce il futuro, che restituisce dignità a tutti. Non a caso è stato scelto il nome di La Pira, nel suo impegno politico ha cercato sempre la giustizia, la difesa degli ultimi, l’attenzione e l’ascolto degli altri, cercando di costruire orizzonti di pace. A lui e alla sua vita è dedicato il primo incontro, il 27 ottobre, alla Sala dei Ritratti, con relatore Claudio Turrini, giornalista, fondatore della "Fondazione Giorgio La Pira di Firenze", autore di saggi e dell’opera con Giovanni Spinoso, su ‘Giorgio La Pira, i capitoli di una vita’. Sarà proprio Turrini a raccontare la figura di La Pira e la politica vissuta come servizio ai fratelli. Dall’esperienza di La Pira si partirà per affrontare temi diversi con un filo comune: uno sguardo alle possibilità di futuro che si aprono per le comunità locali, in un’ottica di visione generale che va oltre i campanili. Da Fermo a Porto San Giorgio, il 15 dicembre, alle 21, appuntamento alla Sala riunioni presso la Parrocchia Gesù Redentore Porto San Giorgio per ‘Ripartire dal territorio: la sfida demografica ed economica’, una riflessione proposta da Francesco Maria Chelli, ordinario di Statistica economica presso l’Università Politecnica delle Marche e presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) da maggio 2023. Sempre a Porto San Giorgio, il 19 gennaio, si parla di educazione ecologica con Massimiliano Colombi, docente di sociologia. Si intitola Abitare la terra.Per un’educazione Ecologica il suo intervento in programma alle 21, alla sala riunioni della Società Operaia Porto San Giorgio. A febbraio, il 16, si torna a Fermo, nella Sala della Croce verde Fermo, sempre alle 21, protagonista Achille Zechini, dirigente della polizia di Stato che parlerà dei vantaggi e delle opportunità che offre l’organizzazione di un corpo intercomunale della polizia locale. Il primo marzo alle 21, al teatro di Porto San Giorgio, si parla invece di digitale con Tiziano Tofoni, ricercatore del CNR di Padova e Teaching presso il Dipartimento di Statistica della Florida State University. Sempre al teatro di Porto San Giorgio il 27 marzo un altro ospite d’eccezione, l’economista Stefano Zamagni, che offrirà strumenti utili a comprendere le possibilità offerte dalla comunità energetiche.