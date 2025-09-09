Associazione pescatori, successo per la mostra

Grande successo per l’estemporanea di pittura presso l’associazione Pescatori di San Benedetto, sul tema del mare, che ha visto la partecipazione di 23 pittori giunti da varie parti d’Italia: Caserta, Bergamo, Milano, Bari, Verona, Desenzano e Napoli oltre ai locali. Ciascuno ha realizzato l’opera per partecipare al concorso a premi in denaro, molti hanno portato anche una piccola opera già pronta, che è stata lasciata all’organizzazione, coordinata da Roberto Capocasa, che saranno messe all’asta nel periodo natalizio e il cui ricavato andrà in beneficienza alle associazioni ‘Biancoazzurro’ e ‘XMano’. "Con l’arte, possiamo immaginare e costruire un mondo più giusto e accogliente – ha affermato Capocasa – Peccato che alla premiazione non si sia visto nessuno del Comune a portare il saluto della città ai partecipanti arrivati da fuori. Amanti della pittura che sono venuti a portare i loro colori e a lasciare le loro opera in città, visibili nella sede dei pescatori sambenedettesi". Vincitrice di questa edizione è stata Marina Basaglia cui è andato il premio di 700 euro, al secondo posto Alberto Zappa premio 500 euro, terzo classificato Fabio Castellaneta premio 400 euro, quarta piazza per Gionata Copparo premio 200 euro, quinto classificato Michele Inno premio 200 euro. Ora le opere premiate resteranno nella sede

Ma. Ie.