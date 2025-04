Associazione vigili,. Franco Basili presidente provinciale

Cambio al vertice per la rappresentanza provinciale dell’Anvu, l’associazione che riunisce operatori della polizia locale italiana: l’Ispettore Capo Franco Basili, della polizia locale di San Benedetto del Tronto, è il nuovo presidente provinciale della sezione di Ascoli Piceno. La sua elezione è avvenuta durante l’assemblea per il rinnovo del direttivo, alla presenza del Vice presidente nazionale Roberto Benigni. Con lui, entrano nelle nuove cariche anche l’Assistente Gianfranco Giorgetti, nominato Segretario, e l’Agente Damiano Cherchi, che entra ufficialmente a far parte del direttivo provinciale.

Basili rappresenterà inoltre la provincia al prossimo convegno nazionale di categoria, previsto a Montesilvano nei giorni 9, 10 e 11 maggio, in qualità di Delegato Nazionale. Agli eletti, come protocollo vuole, sono stati rivolti auguri di buon lavoro, in vista delle future scadenze istituzionali e sindacali, "in cui saranno chiamati a guidare e rappresentare la categoria con impegno e responsabilità".

L’Anvu è stata fondata il 7 marzo 1981, ha sede a Orbetello, in Via del Rosso 84. È riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dal 2 marzo 2000, e precedentemente anche dal Ministero dei Lavori Pubblici tramite il Decreto n. 651 del 10 dicembre 1993. Tra i suoi principali obiettivi c’è la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori, tramite corsi, giornate di studio ed eventi formativi organizzati su tutto il territorio nazionale.