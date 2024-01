Assolti sette tifosi: avevano preso il Daspo

Il tribunale di Termini Imerese ha assolto "per non aver commesso il fatto" 8 tifosi dell’Ascoli. Il 27 Dicembre 2018 sette uomini e una donna vennero controllati dalla polizia mentre a bordo di un minivan si stavano dirigendo a Palermo per la partita dell’Ascoli. Furono rinvenute e sequestrate torce di libera vendita. Per tutti furono disposti 24 anni complessivi di Daspo, il divieto di assistere a manifestazioni sportive. Una sanzione già scontata quasi da tutti e che oggi, alla luce della sentenza assolutoria, risulta ingiusta. A nulla sono valsi i ricorsi presentati anche al Tar. I tifosi sono finiti comunque sotto processo, ma l’accusa era talmente inconsistente che la stessa accusa ha dovuto chiedere infine l’assoluzione. "Un assurdo spreco di soldi che grida vendetta" si legge nella pagina Facebook degli Ultras 1898 dell’Ascoli che hanno dato notizia della sentenza. "Se a molti può sembrare strano, quello dell’assoluzione postuma, a Daspo già scontato è diventata una triste e beffarda consuetudine, a cui nessuno mette mano, che riguarda la quasi totalità dei processi a carico dei tifosi".