Assolto da peculato e falsità. Non truffava il padre anziano

Peculato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici per essersi impossessato di 500.000 euro del padre anziano di cui era stato nominato amministratore di sostegno. Questa l’accusa che era stata mossa nei confronti di un ingegnere di 64 anni a seguito della denuncia della sorella. Difeso dall’avvocato Mario Ciafrè l’ascolano è stato assolto dopo un lungo iter giudiziario che la ha profondamente prostrato vista la gravità dell’accusa di reati commessi nei confronti del genitore. I fatti denunciati dalla sorella si riferivano agli anni dal 2013 al 2016. A marzo 2013 l’ingegnere, nell’ambito della procedura di volontaria giurisdizione, era stato nominato amministratore di sostegno dell’anziano padre, la cui salute purtroppo era molto precaria. In questa veste di pubblico ufficiale aveva di conseguenza la possibilità di gestire il denaro del padre. E’ in questo contesto che la sorella ha segnalato alla magistratura movimenti di denaro a suo avviso arbitrari e non destinati esclusivamente alla cura e al benessere del loro genitore. Nel 2013 ha effettuato prelievi in contanti presso sportelli bancomat per 23.500 euro, ha effettuato bonifici bancari per oltre 6.000 euro a favore del badante dell’anziano e non autosufficiente padre. Seguono poi una lunga serie di spese effettuate in attività commerciali di Ascoli per oltre 3.000 euro, 10.000 euro di pagamenti imposte e tasse, 35.000 euro per badanti, prelievi per altri 40.000 euro. Spese che si sono ripetute negli anni oggetto dell’inchiesta fino a concorrere alla cifra complessiva contestata di circa mezzo milione di euro, decisamente importante. Secondo l’accusa tanti soldi sarebbero stati utilizzati per coprire le spese della famiglia dell’ingegnere invece che per le necessità del padre. "Nessuna distrazione vi era mai stata come anche confermato dal consulente nominato dal tribunale" ha sottolineato l’avvocato Mario Ciafrè nell’arringa difensiva. "L’operato del mio assistito è stato sempre caratterizzato da correttezza; mai ha commesso i reati di cui è stato accusato". Nella memoria difensiva è stata sottolineata l’esistenza di una relazione di spesa, con le specifiche di ogni singola destinazione e che la consegna di quelle successive al 2013 al giudice tutelare è stata solo ritardata. Inoltre la sorella lo ha denunciato, contestandone l’operato, solo quando il padre è morto richiedendo l’arbitrato per la successione.