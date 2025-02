Assolto dopo l’incidente tra ciclisti

Investì in bicicletta un altro ciclista sul lungomare di San Benedetto allontanandosi poi senza prestare soccorso. Per questo è finito sotto processo un tunisino di 50 anni che, difeso dall’avvocata Silvia Morganti (nella foto), è stato assolto dal tribunale di Ascoli. Il fatto è avvenuto il 30 luglio 2022 quando due ciclisti si scontrarono sul lungomare, fra gli stabilimenti balneari Zodiaco e dell’esercito. Un impatto piuttosto violento che ha lasciato a terra una donna sambenedettese. La signora fu soccorsa dai sanitari del 118 e poi curata in ospedale per la frattura di un polso. Gli accertamenti avviati dai carabinieri portarono ad accertare la circostanza che la persona che guidava l’altra bicicletta e si era allontanata velocemente, indossava una vistosa maglia della squadra di calcio della Roma. Poco dopo un uomo che vestiva la stessa maglietta si è presentato in evidente stato di agitazione presso la stazione dei carabinieri dove aveva l’obbligo di recarsi per firmare il registro della presenza, poiché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Di fatto l’incidente è successo proprio pochi minuti prima di quando doveva recarsi dai carabinieri. L’avvocato Silvia Morganti ha sostenuto che era giustificato a non fermarsi a prestare soccorso alla ciclista ferita proprio perché doveva correre dai carabinieri altrimenti, non avendo ottemperato all’obbligo di firma, rischiava di essere incarcerato. L’accusa ha chiesto una condanna a nove mesi, ma il giudice ha accolto la tesi difensiva e ha assolto il tunisino.

p. erc.