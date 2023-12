Assolto dopo l’ergastolo, nella casa dell’infermiere Wick: “E’ stato terribile”

Grottammare (Ascoli), 8 dicembre 2023 – Ha trascorso il primo giorno fuori dal carcere in casa, circondato dall’amore della famiglia, Leopoldo Wick, l’infermiere sessantenne di Grottammare, in provincia di Ascoli, che dopo due anni di carcere con la condanna all’ergastolo, perché accusato di avere ucciso sette anziani ospiti nella rsa di Offida, dove lavorava, mercoledì è stato assolto e scarcerato dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona, "perché il fatto non sussiste".

Una sentenza choc, che ha sconvolto di nuovo il Piceno e non solo.

Leopoldo Wick non vuole parlare, non ne ha neanche la forza, ma siamo stati accolti con molta cordialità dalla moglie, nell’abitazione al piano terra di una palazzina a due passi dall’Adriatico, sul lungomare di Grottammare. Nessun riferimento al processo e alla scarcerazione. La tavola è pronta per il pranzo.

Leopoldo è in piedi, immobile, accanto alla sedia con le mani nella tasca della vestaglia da camera di ciniglia, curvo su se stesso. Assente. "Ora pensiamo a riprenderci, nessuna intervista a giornali e televisioni", ribadisce ancora una volta la moglie, dopo averlo precisato quando ci ha accolti davanti al cancello della palazzina. "Se voleva parlare, lo avrebbe fatto con i giudici", aggiunge, come a proteggere il marito dopo un incubo durato per due anni che improvvisamente, in un’aula del tribunale di Ancona, si è dissolto come neve al sole.

La donna e il figlio osservano Wick con occhi che sembrano sorridere e in un attimo è facile sentire il loro cuore.

La moglie lo accarezza sul viso, lo incoraggia a reagire, lo protegge. "È stata una terribile esperienza e speriamo finisca qui", dice.

"Una sentenza coraggiosa", quella della Corte d’Assise d’Appello di Ancona, secondo gli avvocati difensori, poiché non capita spesso che una condanna all’ergastolo sia ribaltata in una scarcerazione immediata.

I giudici della Corte d’Assise di Macerata, l’anno scorso, condannarono l’infermiere all’ergastolo, ritenendolo responsabile di sette omicidi premeditati e di un tentato omicidio premeditato, per avere somministrato farmaci ad anziani ospiti della Rsa di Offida.

Ora Wick è stato scarcerato, ma è un uomo piegato, distrutto fisicamente e psicologicamente, protetto dalla moglie, che non l’ha mai abbandonato, e dal figlio ancora minorenne.

"Non credeva di potere essere assolto e di tornare a casa. Speriamo che il ritorno in famiglia lo aiuti a ristabilirsi il più velocemente possibile – afferma l’avvocato Francesco Voltattorni, che lo ha difeso insieme al collega Tommaso Pietropaolo –. Dopo la sentenzia ha pianto, ci ha abbracciati e non ha più parlato. Noi siamo stati sempre convinti della sua innocenza e l’abbiamo dimostrata".

La notizia ha scosso la comunità di Offida e se ne fa portavoce il sindaco Luigi Massa, che è anche figlio di Teresa Vagnoni, morta nel 2017 in concomitanza con i fatti che erano stati ascritti a Wick. "Le decisioni della giustizia si rispettano – dice il sindaco –. Dal punto di vista umano, in qualche maniera questa sentenza dà consolazione. Siamo di fronte all’assoluzione di una persona. Dà sollievo pensare che non abbia commesso gli atti atroci e terribili che gli erano stati imputati. Così possiamo riconciliarci con noi stessi, con un’umanità che sembra acquisire una dimensione diversa. Queste sono le mie considerazioni dal punto di vista morale, ora valuteremo la vicenda giudiziaria. La sentenza di primo grado aveva determinato una cauzione, nel mio caso si tratta di 40mila euro, ma è chiaro che non conosco la situazione degli altri".

"Comunque, per quanto riguarda le spese, si vedrà – aggiunge –. Ribadisco che l’aspetto più importante è quello morale e pensare che i nostri cari riposino in pace, dà sollievo".