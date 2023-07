Assoluzione per l’ascolana "Non diffamò Fioravanti"

La Corte d’Appello di Ancona ha assolto "perché il fatto non sussiste" Mary Comez dall’accusa di aver diffamato Marco Fioravanti pubblicando un post nella sua pagina Facebook. Ribaltata dunque la sentenza con la quale il tribunale di Ascoli a luglio 2021 aveva ritenuto la donna colpevole e l’aveva condannata al pagamento di una multa di 400 euro (pena sospesa) oltre alle spese di giudizio. I fatti si riferiscono al periodo fra il 17 e il 23 maggio 2019, quando Fioravanti non era stato ancora eletto sindaco, ma era in piena campagna elettorale. Nella sua pagina Facebook la donna scrisse una serie di commenti su quanto in quei giorni avvenne in piazza Viola quando ci fu un episodio tumultuoso che coinvolse due candidati, uno che appoggiava Fioravanti e l’altro schierato con Celani. Per il sostituto procuratore Cinzia Piccioni che ha disposto la citazione diretta a giudizio dell’ascolana le frasi erano state denigratorie nei confronti di Fioravanti: "Che prepotenza, arroganza, insulti e continue minacce regnassero sovrane lo sapevamo, tanti di noi le hanno subite, ma che poi passassero ai fatti mi lascia allibita" ha scritto l’ascolana. La stessa, nel riferire della lite fra i due candidati, ha aggiunto "forse all’origine dello scontro la pubblicazione su Facebook di un verbale della cooperativa Giocamondo del 2015 che riguarda il candidato Fioravanti in relazione alla gestione dei migranti". Un altro post riportava: "Stiamo purtroppo assistendo negli ultimi giorni di campagna elettorale ad una esternazione di odio e violenza legittimandola come una forma di giustizia. Fatti gravissimi già in sé, ma ancora più gravi se si pensa che un candidato sindaco che ha l’ambizione di amministrare i cittadini preferisca dettare legge con minacce e aggressioni". Frasi che non sono andate giù a Marco Fioravanti che, assistito dall’avvocato Christian Schicchi, ha sporto denuncia. Nel proporre appello, l’avvocato Davide Aliberti legale della Comez, ha sottolineato, tra le altre cose, che ai fini dell’accertamento del reato deve emergere, sia pure in maniera generica, il dolo che deve necessariamente scaturire dalla coscienza e dalla volontà di diffamare qualcuno, mentre la mia assistita si è limitata ad esprimere un sentimento di condanna alla violenza, appena letto un articolo che riferiva dell’aggressione a Travanti". Da queste e da altre considerazioni è scaturita la sentenza assolutoria della Corte d’Appello.

Peppe Ercoli