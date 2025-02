Assunti i vincitori del concorso di ottobre scorso

Sono stati finalmente assunti i vincitori del concorso e della mobilità in entrata per il personale socio sanitario nell’AST di Ascoli. Ne dà notizia l’Usb che ha supportato i vincitori di concorso e mobilità in entrata ha dato i suoi frutti. "In questi ultimi due giorni sono state inviate le PEC per le assunzioni a tempo indeterminato di 7 e 6 operatori sanitari rispettivamente tramite mobilità in entrata e concorso". Il sindacato sottolinea che "la dirigenza dell’Ast ha risposto alle richieste di assunzioni portate avanti da mesi, prima in sede prefettizia e poi durante il presidio USB del 31 gennaio scorso. Tuttavia, queste assunzioni non sono sufficienti a colmare le gravi carenze di organico". Grazie alla mobilitazione, si è ottenuto un primo risultato, ma resta molto da fare. "Attualmente, persistono carenze significative, come la necessità di riassegnare 2 operatori socio sanitari al blocco operatorio di Ascoli e di potenziare i reparti di rianimazione ad Ascoli e San Benedetto. Le condizioni di lavoro inaccettabili e la carenza di personale OSS e infermieri, soprattutto nella RSA di Ripatransone, dove i turni di lavoro superano i 10 giorni consecutivi, violano i diritti dei lavoratori. È cruciale – sostiene l’Usb - un piano di assunzioni straordinario per colmare il vuoto lasciato dai 177 lavoratori del comparto negli ultimi 3 anni".