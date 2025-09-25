Assunzioni Ast: "Piano per garantire turnover e assistenza"

L’Ast di Ascoli avvia un piano di assunzioni e proroghe che coinvolge complessivamente 64 unità di personale. Le procedure riguardano contratti a tempo indeterminato e determinato, attraverso concorsi già espletati, graduatorie e mobilità, oltre alla proroga di contratti in scadenza. In particolare, per il comparto sanità, sono previste 13 nuove assunzioni a tempo indeterminato: 5 infermieri, 7 tecnici di radiologia e 1 tecnico di laboratorio. Si tratta di inserimenti mirati a colmare vuoti lasciati da cessazioni di servizio, dunque turnover e non incremento di organico. Parallelamente sono state approvate 22 proroghe di contratti fino al 31 dicembre, riguardanti 20 infermieri e 2 tecnici di radiologia in sostituzione di maternità e assenze di lunga durata. Per la dirigenza medica, l’azienda ha attivato l’assunzione di 5 medici dell’emergenza-urgenza e di 7 anestesisti, a seguito di concorsi già conclusi. Verranno inoltre reclutati, tramite graduatorie e mobilità, 4 nefrologi, 3 ostetriche, 3 assistenti sanitari e 1-2 fisioterapisti. Dal prossimo 1° ottobre prenderanno servizio 2 assistenti sociali, mentre una terapista entrerà a supporto della neurologia. Anche l’area amministrativa sarà rafforzata: per le esigenze del Cup arriveranno 2 nuovi assistenti amministrativi. "Queste assunzioni – sottolinea il direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo – non rappresentano un ampliamento, ma confermano la volontà dell’azienda di rispettare integralmente il piano e di garantire il turnover senza ridurre i livelli assistenziali. Al 15 settembre si registra infatti una piena saturazione della dotazione organica e, in alcuni casi come per gli Oss, persino un lieve superamento per fronteggiare assenze improvvise e malattie. È però pienamente rispettato il tetto del personale". I dati confermano: al 15 settembre erano in servizio 1.025 infermieri e 292 Oss (più 3 interinali), contro una dotazione teorica di 1.007 e 287. Una differenza minima ma necessaria per garantire continuità di assistenza in reparti critici come l’emergenza-urgenza.