Assunzioni e contenziosi, i sindacati contro l’Ast. Maraldo si difende

Sei infermieri, tre operatori sociosanitari, tre tecnici di radiologia, tre assistenti sanitari, nefrologi e un dirigente ingegnere: queste le figure per le quali l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha avviato le procedure di assunzione al fine di garantire il turnover. Per quanto concerne gli infermieri e gli Oss, le assunzioni delle nove unità di personale a tempo indeterminato avviene attingendo da graduatoria di concorso e da graduatoria di mobilità, mentre per la nefrologia l’acquisizione riguarda specializzandi che hanno partecipato ad apposito concorso pubblico. Le restanti figure sanitarie, ovvero i tre tecnici di radiologia e i tre assistenti sanitari, arrivano in dotazione all’Ast di Ascoli in seguito a espletamento di apposito concorso pubblico con la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato. Infine, il dirigente ingegnere è assunto a tempo determinato per le necessità dell’unità operativa complessa patrimonio, nuove opere e attività tecniche.

Per la Cisl Fp il bicchiere è, però, mezzo vuoto. "La situazione è inaccettabile – denuncia Giorgio Cipollini, segretario della Cisl Fp – i dipendenti attendono ancora emolumenti arretrati, in alcuni casi di diverse migliaia di euro, mentre la carenza di personale, soprattutto sanitario, costringe a continue mobilitazioni interne senza alcuna programmazione o rispetto delle professionalità". Secondo Cipollini, la gestione emergenziale e le disposizioni verbali di spostamento del personale da un reparto all’altro "stanno generando dequalificazione e disservizi che ricadono direttamente sui cittadini".

Il direttore Antonello Maraldo non ci sta. "Queste nuove assunzioni, le ennesime, e la riduzione delle prestazioni aggiuntivesono state ricondotte a criteri di legalità e oculatezza dopo le critiche del tavolo regionale. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori assunzioni e sul fronte dei contenziosi abbiamo incontrato il legale di un sindacato per chiudere la questione dello straordinario festivo e notturno. L’azienda ha formulato un’offerta reale e si è vicini a un’intesa".