Assunzioni e scuole salve C’è il decreto ricostruzione

"Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione in Senato dell’emendamento del senatore Sigismondi (Fratelli d’Italia) al decreto legge Ricostruzione. Grazie a questo intervento sarà finalmente possibile consentire la formazione di classi con un numero ridotto di alunni nelle aree del centro Italia duramente colpite dal terremoto nel 2016". A darne notizia è la sottosegretaria al Mef con delega alle zone terremotate Lucia Albano secondo la quale "si tratta di un risultato importante che arriva dopo una battaglia combattuta nella scorsa legislatura nel corso della quale avevo già presentato una proposta di legge in questa direzione. Oggi con Fratelli d’Italia al governo – prosegue – finalmente riusciamo a dare risposte ai sindaci dei territori colpiti dal sisma che da anni lanciano il grido d’allarme sulla importanza di assicurare la presenza di presìdi scolastici anche nelle piccole realtà delle aree interne evitando così lo spopolamento di quelle zone".

Il Dl ricostruzione contiene anche altre novità, annunciate dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Sarà finalmente possibile stabilizzare il personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione, prevista anche una riserva del 50% per i concorsi pubblici banditi dagli stessi enti per valorizzare l’esperienza e l’impegno maturati dai professionisti della ricostruzione. Una soluzione attesa e fortemente richiesta da Regioni, Comuni, Usr ed Enti parco. Le amministrazioni pubbliche ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30% dei posti dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime degli eventi sismici. Neutralizzata poi l’anticipazione dell’Iva per le imprese del cratere, mediante il ricorso alla contabilità speciale del Commissario, senza che ciò incida sugli interventi di ricostruzione. Inclusi tra gli interventi ammissibili a contributo nella ricostruzione privata, quelli di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, e i familiari dei proprietari tra i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo per la prima casa, fattispecie, allo stato, prevista solamente per le seconde case. Il Dl estende anche ai territori colpiti dalla crisi sismica del 20162017 l’applicazione delle misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica già previste per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2009. E’ ora possibile velocizzare e semplificare accentrando in capo al sindaco la procedura di gara finalizzata alla demolizione di edifici privati su istanza dei privati. Il testo approderà in aula per la conversione il prossimo mercoledì 1 marzo.

p.erc.