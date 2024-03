Boom di assunzioni negli ospedali, esultano i sindacati: "Ce ne saranno altre"

Ascoli, 1 marzo 2024 – Sono dislocati per la stragrande maggioranza dove viene erogata un’assistenza diretta al paziente, ovvero nei reparti, i 108 operatori del comparto, 52 infermieri e 56 operatori socio sanitari, stabilizzati, ovvero assunti a tempo indeterminato, dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, a partire da oggi. Il personale che ha beneficiato della ‘stabilizzazione Covid’ si trova, infatti, quasi tutto distribuito nei tre Dipartimenti medico, chirurgico e dell’emergenza-urgenza dei quali fanno parte molte unità operative complesse, sia dell’ospedale ‘Mazzoni’, sia dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’, dove gli operatori hanno un contatto diretto, in termini di assistenza, con i degenti. Le organizzazioni sindacali ribadiscono la loro soddisfazione per questa grande operazione di lotta al precariato portata a compimento in sinergia e con la fattiva collaborazione della direzione generale dell’Ast.

"E’ stata data la precedenza alle stabilizzazioni – dice Paolo Grassi, coordinatore della Rsu dell’Ast di Ascoli –, piuttosto che a coloro che sono in graduatoria di concorso, perché moltissimi dei 108 operatori che sono stati assunti con decorrenza del rapporto di lavoro da domani (oggi ndr ), avevano il contratto in scadenza che, per raggiungimento del limite, non poteva essere rinnovato. Comunque, ci sarà una percentuale di persone che verrà assunta da concorso e un’altra percentuale di operatori che verrà assunta da mobilità in entrata. I 108 operatori si trovano soprattutto in reparti dove c’è assistenza diretta al paziente, dunque lavorano perlopiù nei reparti di degenza di entrambi gli ospedali, tra cui anche i Pronto soccorso".

La cospicua stabilizzazione ha riguardato 56 operatori socio sanitari su 72 in graduatoria e 52 infermieri su 61 in graduatoria, ma, come ha annunciato la direzione generale dell’Ast, si provvederà a brevissimo ad "applicare la medesima normativa Covid per le altre figure professionali aventi diritto". "Per ora sono state stabilizzate 108 unità – continua Giorgio Cipollini della Cisl –, ne rimangono altre, sia di Oss che di infermieri. Ma verrà dato spazio anche alle richieste di mobilità, ovvero alle persone che prestano servizio fuori dalle Marche e che vorrebbero rientrare, così come si scorrerà la graduatoria del concorso pubblico per infermieri. Quindi, il prossimo step sarà quello di individuare in proporzione i posti da coprire attraverso queste due modalità. Per quanto riguarda gli infermieri c’è la graduatoria del concorso, degli Oss invece no. Inoltre, mano a mano che si libereranno i posti chiederemo che si scorra la graduatoria di coloro che hanno i requisiti per essere stabilizzati".