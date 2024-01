Assunzioni programmate a gennaio. Ancora difficoltà a trovare operai

Nelle provincie di Ascoli e di Fermo le assunzioni programmate dalle aziende nel mese di gennaio saranno complessivamente 2.770. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Nel Piceno le assunzioni previste sono pari a 1.550 e riguarderanno principalmente le aziende che operano nel settore terziario. La figura professionale maggiormente richiesta, infatti, è quella degli addetti alle vendite dve si prevedono 160 nuove assunzioni. Cento saranno, invece le assunzioni di personale nella ristorazione. Analizzando l’indirizzo di studio richiesto le aziende prevedono di assumere addetti in possesso del diploma della scuola dell’obbligo. In provincia di Fermo, invece, le assunzioni previste saranno complessivamente 1.220 nel corso del mese di gennaio 2024. Il numero più consistente di addetti pari a 160 è quello relativo alla qualifica professionale di operaio specializzato nella lavorazione del cuoio delle pelli e delle calzature. Il processo di terziarizzazione del sistema economico riguarda da vicino anche la provincia di Fermo e la dimostrazione giunge dalle 110 assunzioni previste dalle aziende di personale con la qualifica di addetto alle vendite.

In generale sono le piccole (10-49 dipendenti) e le medie imprese (50-249 dipendenti) a prevedere per gennaio andamenti di crescita delle assunzioni. Positiva anche la previsione delle grandi imprese con oltre 250 dipendenti. I contratti a tempo determinato si confermano la forma maggiormente proposta, pari al 40,5% del totale, sebbene siano in calo rispetto a un anno fa, quando rappresentavano il 41,3% del totale. In crescita invece i contratti a tempo indeterminato. Le imprese pensano di rivolgersi preferenzialmente a lavoratori immigrati, soprattutto nei settori dei servizi operativi, della logistica, dei servizi di alloggio, ristorazione, turismo, delle costruzioni e delle industrie alimentari, bevande e tabacco.

A livello regionale rimane alta purtroppo la difficoltà di reperimento del personale che le aziende devono affrontare. Il tasso relativo alla difficoltà di reperimento nelle Marche è infatti pari al 53% contro il 49,2% registrato a livello nazionale. Sono soprattutto i lavoratori del settore calzaturiero che sono difficili da trovare. A tal proposito sono stati attivati diversi corsi di formazione. A livello nazionale sono difficili da reperire sul mercato gli specialisti nelle scienze della vita (è di difficile reperimento il 91,4% di farmacisti, biologi e altri profili appartenenti a questo gruppo professionale), seguiti dagli operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni (72,8%), dai fonditori, saldatori, montatori di carpenteria metallica (72,6%), dagli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (71,8%) e dai tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (70,6%).