"Assurdo tagliare i pini, hanno deciso in pochi. Li ripianteremo"

Nuovo duro attacco dell’associazione ’Questione natura’ all’amministrazione comunale per l’abbattimento dei pini in via mare. Il presidente Roberto Cameli ha voluto ricordare agli amministratori che "la decisione di abbattere i pini di Via Mare è stata una scelta di 2 o 3 persone al massimo e non una volontà dei sambenedettesi, che sono in stragrande maggioranza per il mantenimento e la salvaguardia dei pini di Via Mare. Non è stata nemmeno una decisione presa dal comitato di quartiere come qualcuno ipotizza, anche perché a quella riunione erano presenti circa 20 persone, molte delle quali contrarie all’abbattimento. I marciapiedi e l’asfalto sono pericolosi per via della totale mancanza di manutenzione negli ultimi 60 anni". Poi l’affondo di Cameli: "Noi ambientalisti vi facciamo una promessa: ci riprenderemo la città e rimedieremo a tutti i vostri danni. Piantate ciò che volete adesso, perché in futuro ripianteremo uno ad uno tutti i pini di via mare. Questa volta fate una scelta dignitosa e consegnate dimissioni immediate. La Città ha bisogno di tornare a fiorire". Una promessa azzardata, ma intanto i giovani ci provano a fare rumore per la difesa dell’ambiente.