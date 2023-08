Ast, accordi a piccoli passi "Ok contratti e premialità"

Proroga dei lavoratori a tempo determinato, liquidazione delle indennità Covid, riconoscimento dei tempi di vestizione: sono questi – così come fa sapere la direzione dell’Ast di Ascoli – i temi più importanti affrontati nel corso del primo incontro, avvenuto martedì, tra il direttore Nicoletta Natalini e i rappresentanti sindacali del comparto sanità e le Rsu. "Tenuto conto della attribuzione delle competenze di Ast e gestione liquidatoria Asur, la direzione generale – scrive in una nota l’Ast di Ascoli – si è assunta l’impegno di agire rapidamente sulle tematiche più importanti di propria responsabilità, quali, la proroga dei lavoratori a tempo determinato in scadenza il 15 settembre fino al 31 dicembre 2023, la liquidazione nel più breve tempo possibile, probabilmente con la mensilità di settembreottobre, di tutte le indennità previste e non ancora distribuite relative alla fase Covid 2020. La direzione – si legge – assumerà un atto unilaterale, avendo ritenuto i sindacati di non sottoscrivere alcun accordo in merito: si ritiene infatti che i lavoratori dei reparti Covid abbiano diritto di ricevere rapidamente le somme relative alla premialità e alla indennità di malattie infettive. E ancora, la predisposizione dei conteggi relativi alla presenza in servizio, turni di lavoro, orario eccedente, per gli anni 2018-2022 utili alla vertenza sul riconoscimento retroattivo dei minuti contrattualmente previsti per vestizione e svestizione". Non sembrerebbero, invece, soddisfatti dell’incontro i rappresentanti sindacali che con una nota a firma di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Ugl salute e Rsu comunicano come "uniche note positive siano l’accoglimento della richiesta di prorogare i contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, e il pagamento delle premialità Covid, comunque non condiviso per le misere risorse messe a disposizione dalla Regione".

"Deludenti – continuano – sono state, invece, le posizioni assunte riguardo alla dotazione organica: la Natalini ha tenuto a precisare che, rispetto al 2019, nel 2023 sono presenti 80 infermieri e 40 Oss in più per cui, a suo avviso, dovrà essere effettuata una verifica dell’assetto organizzativo finalizzata alla razionalizzazione delle risorse umane. E ancora, sui tempi di vestizione, disconoscendo il pregresso accordo, la Natalini, ritenendo che la competenza su detta materia fosse dall’Asur, si è dichiarata disponibile a prendere in considerazione la problematica solo dall’1 gennaio 2023".

Lorenza Cappelli