Ast, accordo con Germana Messina. Le era stato tolto lo smart working

E’ stata definita con un accordo siglato davanti alla Commissione di Conciliazione la diatriba fra l’Ast di Ascoli e Germana Messina, una dipendente alla quale dall’1 aprile 2024 l’organizzazione delle risorse umane aveva revocato l’autorizzazione ad effettuare il lavoro agile trasferendola alla Centrale Operativa Territoriale in virtù – questa la comunicazione ufficiale – della mancata proroga dello smart working nel decreto Milleproroghe. Parliamo di un caso molto particolare visto che Germana Messina dal 2008 si occupa di un bambino, Elia, (che ora è un ragazzino) che alla nascita al Mazzoni venne abbandonato dai genitori asiatici che non se la sentirono di crescere un bambino affetto da gravi malformazioni cardiache e all’apparato respiratorio. Lei e il marito lo hanno preso in affido, con coraggio e determinazione. Tuttora l’autosufficienza di Elia è del tutto assente e anche prendersi cura di lui significa dover effettuare manovre complesse. Frequenti i ricoveri, come uno recentissimo nel quale il piccolo ha ricevuto la visita del cantante Riccardo Cocciante. Assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi la donna ha impugnato il provvedimento dell’Ast che le revocava il lavoro agile, perché assistere Elia senza questa agevolazione è complicatissimo. Si è anche rivolta al Tribunale del Lavoro.

Dopo un lungo tira e molla è giunto a fine febbraio l’accordo, presenti, tra gli altri, Messina, il suo legale, la dottoressa Emilia Luciani per l’Ast, Giorgio Cipollini per la Cisl. Davanti alla Commissione di Conciliazione, composta da Anna Rita Pignoloni, Raffaele Bartomioli e Maria Antonietta Falleroni, è stato stabilito che alla dipendente, ferma l’assegnazione al Distretto di Ascoli, a far data dall’1 marzo scorso sono stati concessi due giorni lavorativi in smart working, previa assegnazione provvisoria alla Medicina Legale nella sede di San Benedetto, sino al perdurare dell’esigenza assistenziale in favore del figlio, invalido al 100%. Ridisegnato anche l’orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni, di cui 2 giorni in smart working per esigenze della Medicina Legale. Definite anche altre situazioni legate alla fruizione di benefici della Legge 104/92. A questo punto Messina, accettando la proposta dell’Ast che ha tenuto conto delle esigenze familiari, ha rinunciato al contenzioso pendente davanti al Tribunale del Lavoro.

Peppe Ercoli