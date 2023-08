Ast, accordo con i dirigenti dopo l’incontro

Il primo incontro tra delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria dell’ Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, tenutosi lo scorso 10 agosto, ha permesso di raggiungere per entrambe – così come fa sapere l’Ast – un accordo estremamente soddisfacente che riguarda la regolamentazione della parte normativa e della parte economica per gli anni 2020, 2021 e 2022. "La sottoscrizione all’unanimità dell’accordo permette di erogare a tutti i dirigenti il salario di risultato degli anni 2020-2021 già nella mensilità di settembre – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini –. Per il 2022, invece, è necessario attendere la certificazione dell’organismo indipendente di valutazione dei risultati raggiunti in merito alla performance collettiva e individuale. La liquidazione, quindi, avverrà nel primo mese utile dopo la valutazione prevista per legge". Nel corso della stessa seduta è stato affrontato anche il tema dell’utilizzo dei residui dei fondi contrattuali relativi allo stesso triennio 2020-2022. E’ stata quindi sottoscritta, all’unanimità, un’ipotesi di accordo che, al completamento dell’iter di controllo prevista per legge, porterà al pagamento della quota per la performance individuale. "L’intera delegazione trattante – comunica l’Ast – ha condiviso i criteri inseriti nell’ipotesi di accordo che riconoscono il grande apporto di tutti i dirigenti in servizio negli anni di competenza, valorizzando soprattutto coloro che, pur non avendo un incarico gestionale formalizzato, hanno fatto molto di più di quello che era il dovere di servizio per tutti gli anni della pandemia Covid. La direzione generale dell’Ast – conclude – ringrazia tutti i componenti, sia di parte pubblica, che di parte sindacale, per l’ottimo e collaborativo clima di lavoro che porterà certamente ad affrontare in tempi celeri altre tematiche di interesse dei lavoratori della sanità che saranno oggetto dei prossimi incontri".

Lorenza Cappelli