Ast al fianco delle donne. Settimana anti violenza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ha promosso la terza edizione dell’ ‘(H) open week’, una serie di iniziative, dal 22 al 28 novembre, il cui obiettivo è quello di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e ad avvicinarsi alla rete dei sevizi antiviolenza. Quest’ultima può fornire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, attraverso strumenti concreti e indirizzi cui rivolgersi per chiedere aiuto. L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, che dal 2017 è dotata di percorsi dedicati appositamente alle vittime di violenza, sia a livello ospedaliero che territoriale, e che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo per la presa in carico interistituzionale delle vittime di violenza di genere, ha potenziato il lavoro in sinergia con i servizi territoriali e con il Centro antiviolenza, promuove per l’occasione alcuni momenti di sensibilizzazione sul tema. L’Ast è oggi tra le 200 aziende sanitarie che hanno ottenuto il bollino rosa e, oltre ad avvalersi di servizi appositi per le vittime di violenza, fornisce a titolo gratuito consulenze, visite, colloqui e materiale informativo. Dal 22 al 28 novembre, allo scopo di sensibilizzare le donne e tutta la cittadinanza al problema della violenza di genere e rendere visibile la rete dei servizi di presa in carico, sarà possibile accedere gratuitamente, in fasce orarie dedicate, ai consultori familiari di Ascoli e San Benedetto, per chiedere informazioni e consulenze con personale specializzato. Gli orari di apertura dei due consultori sono: il 22 (solo San Benedetto), 23, 24, 27 e 28 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, il 25 novembre dalle 9 alle 11.

E ancora, mercoledì prossimo, dalle 14.30 alle 18.30, a palazzo dei Capitani è in programma il convegno ‘Fare rete contro la violenza sulle donne’, e sempre nella stessa giornata, ma nel corso della mattinata, un info point verrà allestito davanti palazzo dei Capitani dalle operatrici del Centro antiviolenza e del consultorio familiare per informazioni su luoghi e percorsi attivati a livello locale in relazione alla problematica della violenza di genere. Infine, giovedì prossimo verranno inaugurate le panchine rosse: alle 12 all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, alle 15 all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto.

Lorenza Cappelli