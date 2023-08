Stangata per l’Ast di Ascoli in tribunale: maxi ricorso di 218 lavoratori

Ascoli, 11 agosto 2023 – Ammonta a 77.469,09 euro (118.922,24 di spese legali) la somma che l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli dovrà sborsare nei confronti di 218 lavoratori che hanno fatto ricorso al Tribunale di Ascoli, sezione lavoro, per ottenere il pagamento per intero dell’indennità relativa ai turni notturni festivi prevista dall’articolo 86 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2016/2018 del comparto sanità, di cui l’ente negli ultimi cinque anni aveva corrisposto solamente la metà.

Il ricorso è stato accolto con sentenza del giudice del lavoro che ha ‘condannato’ l’Ast a pagare i dipendenti ricorrenti.

"Abbiamo vinto questa vertenza – dice il segretario territoriale del Nursind, Maurizio Pelosi – per 218 ricorrenti che saranno risarciti fino a un massimo di 500 euro ciascuno. Per questo ricorso l’Ast ha pagato quasi 120mila euro di spese legali, quando invece avrebbe potuto pagare ai dipendenti 77 mila euro".

Così come si legge nella determina dell’Ast avente ad oggetto ‘vertenza in materia di applicazione dell’articolo 86’ quest’ultima norma contrattuale prevede che ‘per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di 17,82 euro lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a 8,91 euro lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo".

Il giudice del lavoro di Ascoli ha accolto i ricorsi dei 218 ricorrenti sulla base della pronuncia in materia emessa dal Tribunale di Milano con una sentenza del 2022, ed ha affermato – così come si legge nel documento dell’Ast – "che la clausola disciplina, come argomentato dal Tribunale di Milano nella richiamata sentenza, ai fini dell’indennità, in maniera identica il turno festivo e il turno notturno festivo".

Naturalmente c’è soddisfazione da parte del sindacato Nursind che ha guidato i propri iscritti nel presentare i ricorsi.

Sempre il Nursind ha sostenuto i 105 operatori del comparto dell’Ast di Ascoli che nei giorni scorsi hanno presentato ricorso al Tar per ‘presunti’ errori della graduatoria delle progressioni economiche orizzontali 2021.