Ast e Arengo insieme per potenziare il Pua

Accordo tra Ast e Arengo per il potenziamento, all’ospedale ‘Mazzoni’, del Punto unico di accesso (PUA), luogo dell’integrazione sociosanitaria che ha sviluppato una modalità organizzativa in grado di offrire funzioni di orientamento e accompagnamento (con le sue articolazioni di front office), nonché di relazione con la rete dei servizi sociosanitari territoriali per la presa in carico della complessità (con le sue articolazioni di back office).

Da lunedì il Pua del nosocomio ascolano verrà potenziato grazie alla presenza, insieme al personale dell’Ast già in dotazione, di una assistente sociale dell’Ambito territoriale XXII che garantirà un servizio per 18 ore settimanali.

Il Punto unico di accesso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli (0736/358786) è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 14, e il martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

Il Pua nasce dall’esigenza di sviluppare un accesso semplificato ed efficiente alla rete dei servizi sociosanitari, al fine di intercettare i bisogni anche inespressi, attraverso il quale la popolazione possa reperire informazioni utili al proprio orientamento all’interno dei vari percorsi assistenziali.