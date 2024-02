Ast e carenze di organico. Rinnovati sei posti, plauso Usb: "Ora prorogate gli altri contratti"

L’Ast di Ascoli ha prorogato i contratti a tempo determinato di sei operatori del comparto. Per l’esattezza sono stati rinnovati per due mesi, fino alla fine di marzo, quelli delle seguenti figure che operano negli ospedali Piceni: tre operatori socio sanitari di cui uno era scaduto il 19 gennaio, uno il 31 gennaio e uno in scadenza il 5 febbraio, e tre ausiliari specializzati nei servizi socio assistenziali, tutti scaduti il 31 gennaio. Inoltre, sono stati assunti a tempo indeterminato, tramite utilizzo della graduatoria di stabilizzazione ‘Covid’, quattro fisioterapisti. Esprimono la loro soddisfazione le organizzazioni sindacali, anche in virtù dell’aumento da parte della Regione del tetto di spesa per il personale a disposizione dell’Ast di Ascoli di circa un milione e duecento mila euro. "Chiediamo – dicono Mauro Giuliani dell’Usb e Maurizio Pelosi del Nursind – di prorogare altri contratti in scadenza a febbraio, e di stabilizzare altro personale. Occorre riaprire i reparti chiusi, come l’urologia all’ospedale Mazzoni e il secondo piano della Rsa di Offida, e riattivare i posti letto nella patologia neonatale di Ascoli e nella Murg di San Benedetto’. Dall’altro fronte sindacale, ovvero da Cgil, Cisl, Uil, Nursing Up, Fials e Ugl salute, fanno invece sapere che è stato ‘Raggiunto un accordo tra la maggioranza della Rsu e la direzione generale dell’Ast per le modalità di copertura dei posti individuati con il piano occupazionale 2024. La copertura dovrebbe così avvenire: l’80% dei posti complessivamente da coprire da riservare alle procedure di stabilizzazione, il 10% alle mobilità esterne, con diritto di precedenza a coloro che sono in comando all’Ast di Ascoli, nonché a coloro che sono in servizio nell’Ast, alla data di scadenza dell’avviso di mobilità, ovvero che erano in servizio, a tale titolo, alla data del 31 dicembre 2023, e il restante 10% ai vincitori dei concorsi attraverso l’utilizzo di graduatorie interne e esterne, attualmente valide".

Lorenza Cappelli