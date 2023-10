Ast, ecco Di Sciascio:: "Risorse da ottimizzare"

La squadra al comando dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, tutta al femminile, è ora al completo. Con l’arrivo del direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio, il numero uno della sanità del Piceno, Nicoletta Natalini, ha a sua disposizione le due figure (l’altra è il direttore amministrativo Paola D’Eugenio) che insieme a lei guideranno l’Ast per i prossimi 4 anni in un percorso di aziendalizzazione, rinnovamento e potenziamento dei servizi. La Di Sciascio, già direttore sanitario alla Asl Lanciano-Vasto Chieti, vanta un curriculum ricco di esperienze professionali incentrate, prevalentemente, sulla direzione e organizzazione dei servizi sanitari. E’ dunque in possesso delle competenze giuste per lavorare sui percorsi assistenziali, sulla ottimizzazione dei processi, al fine di utilizzare al meglio le risorse umane, strutturali tecnologiche e economiche dell’Ast. "La direttrice generale – dice Di Sciascio – mi ha già indicato quali sono i temi prioritari su cui dovrò iniziare a lavorare: aumentare la produzione sanitaria ottimizzando le risorse a disposizione, al fine di dare il massimo di risposte possibili alle necessità di cura, assistenza e presa in carico dei cittadini, sia in riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che di ricovero, coinvolgere le varie figure professionali sanitarie nella predisposizione e formalizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le principali patologie oncologiche, secondo i principi dell’appropriatezza e qualità delle cure, migliorare il percorso chirurgico a partire dalla presa in carico dei pazienti che risultano positivi alle indagini di screening, accompagnandoli per tutte le diagnostiche e terapeutiche con l’obiettivo di migliorare la percentuale di interventi effettuati tempestivamente, all’interno delle classi di priorità. Infine, valorizzare il sistema dell’emergenza urgenza, il 118 e i Pronto soccorsi, introducendo percorsi innovativi per migliorare la qualità della vita lavorativa del personale sanitario, rendere attrattive le nostre strutture ospedaliere e dare la migliore e più tempestiva risposta alle necessità dei pazienti".

"Sono certa – conclude la Natalini – che la Di Sciascio riuscirà rapidamente a conoscere le strutture sanitarie dell’Ast e entrare in sintonia con i professionisti e collaboratori, e che tutti insieme riusciremo a guidare l’Ast verso la soddisfazione delle necessità sanitarie dei cittadini".

Lorenza Cappelli