Ast, ecco il piano triennale Interventi per 20 milioni

Il commissario straordinario Maria Capalbo, ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 20232025 dell’Ast di Ascoli. Nell’elenco degli interventi ci sono: il risanamento strutturale del distretto sanitario di Offida (ex ospedale) a seguito del sisma del 2016 (verifica sismica, progettazione e lavori), la reingegnerizzazione del reparto di cardiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’, case di comunità di Ascoli, Comunanza, Offida, Acquasanta, San Benedetto, ospedali di comunità di Ascoli e San Benedetto, realizzazione dell’impianto di condizionamento estivo nella Rsa di Acquasanta, nuove pavimentazioni resilienti e opere accessorie all’ospedale di San Benedetto, bonifica di materiali contenenti amianto all’ospedale di Ascoli (secondo stralcio corpo A e corpi B e C), trasferimento, con adeguamento ai requisiti di autorizzazione, del Servizio trasfusionale dell’ospedale di San benedetto, adeguamento prevenzione incendi del corpo E dell’ospedale di Ascoli e adeguamento normativo dell’anatomia patologica (locale sale autoptiche). Il tutto per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro.

E ancora, è stata ufficialmente nominata fino al 16 luglio sub-commissario amministrativo ad interim dell’Ast di Ascoli, Irene Leonelli.

l. c.