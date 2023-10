Ast Fermo, selezioni per accalappiacani

La Regione ha pubblicato un avviso per l’avviamento a selezione di un operatore tecnico con mansioni di accalappiacani (ISTAT 2011 –Classificazione 5.4.5 - Addestratori e custodi di animali) a tempo determinato per 6 mesi e pieno (36 ore settimanali con turnazione H24-turni di pronta disponibilità) presso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata “Janet” accessibile al link: https:janet.regione.marche.it

ed unicamente durante la finestra temporale che sarà aperta dalle ore 00:00 del 18 ottobre 2023 alle ore 23.59 del 19 ottobre 2023. Non sono ammesse altre forme di produzione o invio della domanda di partecipazione. Qualora l’interessato sia impossibilitato all’utilizzo di mezzi informatici, è garantita la possibilità all’utente, di rivolgersi (previo appuntamento), per l’accesso in auto-consultazione, attraverso un pc del Centro per l’Impiego. Per informazioni: centroimpiegofermo.art16@regione.marche.it; 0734 212663 - 212645.