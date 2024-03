Ast, i sindacati restano fuori

Il presidente Acquaroli e l’assessore Saltamartini saranno oggi nel Piceno per un confronto riguardante la riforma sanitaria. Ne parleranno coi dirigenti dell’Ast5: le organizzazioni sindacali che lamentano di non essere state invitate a partecipare. Sul punto la direzione sanitaria dell’Ast di Ascoli precisa che gli incontri di oggi "sono stati pensati e convocati con l’obiettivo di dare la possibilità e l’opportunità agli operatori della sanità di parlare e di essere ascoltati direttamente, senza intermediazione, dai vertici istituzionali della Regione, nell’ottica di coinvolgere nella pianificazione e programmazione sanitaria quanti vivono e gestiscono quotidianamente i problemi". In sintesi, "ci saranno altre occasioni". "Le organizzazioni sindacali vengono coinvolte in specifiche occasioni di incontro con il livello aziendale, regionale e nazionale, sia con finalità conoscitiva, che negoziale".