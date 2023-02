Ast, il 23 la conferenza dei sindaci

E’ stata convocata per il 23 febbraio, alle 12, nella sala del consiglio provinciale, la conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. All’ordine del giorno dell’assemblea dei primi cittadini l’approfondimento con i rappresentanti degli enti locali e con i sindacati delle problematiche e delle criticità della sanità picena, e le sue prospettive. Tornerà dunque a riunirsi dopo sette mesi (l’ultima c’è stata nel luglio scorso) la conferenza dei sindaci dell’ex Area vasta 5. Un’occasione importante, anche se l’organismo non ha alcun potere decisionale, per un confronto del territorio sulla sanità locale, anche alla luce del nuovo assetto del Sistema sanitario regionale che dal primo gennaio ha visto la nascita delle Ast. Intanto, sulla questione degli incarichi di funzione intervengono nuovamente Usb, Nursind e Nursing Up. "Durante l’incontro – scrivono Giuliani, Pelosi e Tassi – le segreterie di Cigl, Cils, Uil e Fials hanno abbandonato la delegazione. Ma questi rappresentanti sindacali sono interessati a risolvere le problematiche dei fondi o stanno strumentalmente utilizzando lo scontro per altri scopi?".