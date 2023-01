Ast Ascoli, nominato il nuovo commissario

L'ospedale di Ascoli Piceno

Ascoli, 31 dicembre 2022 – E’ stato nominato in giunta il nuovo commissario straordinario dell'Ast Ascoli: si tratta della dottoressa Vania Carignani.

“Un passaggio storico, quasi epocale – dice l’assessore Antonini -, quello che la Regione Marche si appresta a compiere con l’obiettivo di superare l’attuale assetto organizzativo costituito dalle Asur, per aprirsi ad un sistema ancora più funzionale e moderno, e particolarmente vicino alle diverse realtà provinciali, come quello delle Ast (Aziende sanitarie territoriali), per raggiungere questo traguardo così ambizioso e delicato, occorre per questo affidarsi a manager pubblici altamente competenti e qualificati che sappiano gestire al meglio tale complessa fase. in tale direzione, proprio quest’oggi, in giunta abbiamo nominato i 5 nuovi commissari straordinari delle ast che, dal primo gennaio 2023, dovranno seguire, fino alla nomina dei direttori prevista fra qualche mese, passo passo, ogni aspetto tecnico e gestionale del nuovo assetto varato nei mesi scorsi dall’amministrazione regionale per la costituzione di tali strutture di prossimità dotate di maggior autonomia e poteri. Nel momento in cui tra l'altro la sanità picena vedrà prossimamente, l’avvio del potenziamento dell’ospedale civico “Mazzoni” di Ascoli piceno e la nascita del nuovo plesso ospedaliero a San Benedetto del Tronto. sono convinto che, in questo particolare momento storico, il nuovo commissario designato dall’ente per l'Ast Ascoli la dott.ssa. Vania Carignani saprà coordinare, con competenza e capacità, ogni snodo tecnico e fase esecutiva di tale transizione, alla luce anche dei suoi brillanti risultati all'interno dell’azienda ospedaliera Torrette di Ancona, autentica eccellenza della sanità nazionale; un ruolo di responsabilità che sono certo che la dott.ssa Carignani saprà ricoprire con grande dedizione e spessore nell'Ast di Ascoli. un ulteriore tassello questo che conferma la bontà di una misura voluta fortemente dalla Regione Marche che mira ad implementare ancor di più il rapporto tra cittadinanza e istituzioni attraverso servizi più agili, più efficienti e più risolutivi. a lei, come agli altri suoi colleghi designati, vanno gli auguri di proficuo buon lavoro da parte della giunta e del sottoscritto”.