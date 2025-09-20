"Ast, ora serve l’epidurale Situazione attuale surreale"

"Il gesto, seppur lodevole, della donazione della vasca per il travaglio e il parto in acqua all’ospedale Mazzoni di Ascoli e al ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto da parte di soggetti privati, non può nascondere una grave carenza strutturale che affligge l’intera Ast picena: l’assenza del servizio di partoanalgesia (epidurale) in entrambi i nosocomi". Ad alzare la voce, ancora una volta sul fronte sanitario, è il segretario provinciale del Partito Democratico Francesco Ameli, candidato proprio nella lista del Pd alle prossime Regionali del 28 e 29 settembre. "I nostri Punti Nascita sono presidi fondamentali per la salute delle nostre comunità, e il personale sanitario che vi opera merita un plauso per la dedizione e la professionalità – spiega Ameli –. Tuttavia, è increscioso verificare che nel 2025, un servizio come l’epidurale, incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) dal 2017, sia ancora un miraggio per le future madri del Piceno. La mancanza di un’offerta adeguata le costringe a cercare altrove, mettendo a rischio il mantenimento dei nostri punti nascita. L’impegno, dunque, è quello di far sì che si possa provvedere a risolvere questa manchevolezza, unica in tutta la regione, subito dopo le elezioni regionali". Ameli sottolinea che la motivazione dietro la mancata attivazione del servizio è sempre la stessa: la cronica carenza di medici anestesisti, un problema che secondo l’esponente dem la giunta Acquaroli non avrebbe mai risolto. "I numeri non mentono – continua l’aspirante consigliere regionale del Pd –. La mancanza di servizi come l’epidurale fa calare il numero dei parti nei nostri ospedali. Lo ribadiamo in ogni occasione: è necessario un piano di assunzioni serio e mirato, onde evitare di scendere al di sotto della soglia minima dei 500 parti annui per presidio ospedaliero. Non bastano le donazioni per tappare le falle di un sistema sanitario che purtroppo non funziona. La nostra volontà è quella di fornire risposte concrete, frutto dell’ascolto di personale e pazienti, tra le quali l’attivazione del servizio di partoanalgesia in tutta la provincia – conclude Francesco Ameli, a una settimana ormai dall’appuntamento elettorale –. È un diritto delle nostre donne e una necessità per la sopravvivenza dei nostri ospedali".

Matteo Porfiri