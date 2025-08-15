Ast, pagamenti residui del 2023 in busta paga per 430 lavoratori

Retribuzione di risultato e residui dei fondi contrattuali relativi all’anno 2023: gli importi spettanti saranno liquidati con la busta paga della mensilità di agosto a 430 dipendenti della dirigenza medica e sanitaria dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. E’ quanto è stato disposto dall’Ast. La distribuzione delle risorse - a cui vanno aggiunte anche quelle relative alla sola retribuzione di risultato (anno 2023) per i dipendenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo che 13 unità di personale riceveranno altresì con lo stipendio di agosto - rappresenta la fase conclusiva di una trattativa avviata parecchi mesi fa, ma che ha visto il suo momento decisivo a giugno scorso, in occasione dell’incontro che il dg Maraldo ha avuto con la delegazione trattante per la dirigenza dell’area sanità.

Nel corso di quell’incontro, avente all’ordine del giorno i contratti collettivi integrativi (parte economica) 2023 e 2024, la parte datoriale e quella sindacale sono infatti giunti alla chiusura di un doppio accordo: sui criteri di ripartizione delle quote relative alla retribuzione di risultato, e sulla distribuzione dei residui dei fondi riferiti agli anni 2023 e 2024, per una cifra di cui appunto sono destinatari 430 dipendenti (dirigenza medica e dirigenza sanitaria), sia con riferimento all’anno 2023, sia con riferimento all’anno 2024.

L’ammontare degli importi complessivi, nonché il riconoscimento delle cifre – così come precisa la direzione aziendale -, sono il frutto dell’applicazione di norme contrattuali aziendali e dell’integrativo aziendale, e non di scelte discrezionali. "Il pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti medici e dell’area amministrativa, tecnica e professionale – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo -, oltre a essere un atto dovuto contrattualmente è, soprattutto, un altro segnale di una sinergia che si è realizzata, frutto di un ritrovato clima di collaborazione tra i soggetti istituzionali che, in tempi brevi, hanno trovato gli accordi".

E’ infine del mese di agosto la determina di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’Ast di Ascoli, di tre operatori sociosanitari. Inoltre, per potenziare l’organico del Pronto soccorso di San Benedetto per il periodo estivo, quando il servizio registra un maggiore afflusso dovuto alle presenze turistiche, sono stati assunti 2 Oss, mentre per le ferie sono stati assunti 8 infermieri, 7 ostetriche e 12 Oss.