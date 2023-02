Asta del pesce senza pace, altri disagi

Ancora una mattina di tribolazione per i pescatori, per gli operatori del mercato ittico all’ingrosso e per i commercianti. Dopo i problemi registratesi la notte fra il 10 e l’11 ottobre, l’asta di San Benedetto ha accusato problemi per due volte in una sola settimana, causando danni importanti ai produttori. "Il pesce questa mattina lo abbiamo quasi regalato a causa dell’asta che non funziona – sbotta Maurizio Merlini, armatore del peschereccio ’Silvana Madre’ – La linea Adsl non funziona e le operazioni dell’asta, su una sola corsia, si sono protratte fino alle 8,30. Gli ultimi, in pratica, il pesce l’hanno venduto per pochi spiccioli. Così non va bene, non si può andare avanti. Con il gasolio sopra i 90 centesimi per litro e l’asta che ogni tanto si blocca, non si può lavorare. La marineria è in agitazione". Giusto il tempo di raccogliere qualche dichiarazione che dal mercato ittico è partita la protesta. Una delegazione dei pescatori, con mogli e figlie, che solitamente si occupano della commercializzazione, si è diretta in Comune. Il sindaco, Antonio Spazzafumo ha ricevuto la delegazione, con il consigliere e commerciante all’ingrosso di prodotti ittici Lorenzo Marinangeli e si è cercato di ragionare sulle motivazioni del disservizio e quale può essere un eventuale piano B quando il problema dovesse ripresentarsi.

"Una storia che avanti dall’aprile del 2022 – ricorda Marinangeli – le prime volte siamo stati tutti tranquilli, abbiamo anche scagionato il Comune da questi disservizi. Ci siamo complimentati col personale che una mattina ha eseguito l’asta a voce come si faceva un tempo, con tutti i problemi connessi alla fatturazione. Questa mattina i pescatori hanno cercato di capire anche quale possa essere il piano B, ma non è venuta fuori una vera soluzione". Nel pomeriggio il Comune ha fatto sapere che il malfunzionamento dell’Asta sembra sia dipeso dal difetto di uno dei due monitor preposti a mostrare i prodotti in transito sulla linea d’asta, difetto che si è ripercosso sull’intero procedimento di astatura. In ogni caso, si è convenuto che tutte le componenti dell’infrastruttura saranno nei prossimi giorni sottoposte ad una revisione, anche al fine di valutare l’opportunità di investire in un potenziamento che possa ridurre in maniera significativa il rischio di nuove interruzioni. "Ho raccolto e fatto mie le rimostranze degli operatori – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – e insieme all’assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni ho subito coinvolto gli uffici preposti per approfondire la questione e valutare quali interventi effettuare per assicurare un funzionamento adeguato".

Marcello Iezzi