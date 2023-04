Asta in arrivo per gli chalet "Investimenti a rischio"

"L’ennesima fumata nera sul fronte Bolkestein rischia di compromettere definitivamente le prospettive imprenditoriali di centinaia di aziende turistiche del Piceno e non solo". L’allarme arriva, attraverso una nota dalla Cna Picena. "L’ultima sentenza della Corte europea di Giustizia – si legge – ribadisce l’impossibilità di rinnovare automaticamente i contratti di concessione in scadenza a dicembre 2023, lasciando inevitabilmente campo libero a gare d’appalto che, pur basandosi su dichiarati princìpi di trasparenza e imparzialità, metteranno in atto una competizione tutt’altro che alla pari tra grandi gruppi internazionali ed eccellenze imprenditoriali locali. In assenza di una proroga alle scadenze di fine 2023, infatti, gli imprenditori della Riviera si vedranno con tutta probabilità costretti a dire addio al progetto imprenditoriale coltivato in tanti anni di passione, dedizione e sacrifici. "L’economia balneare italiana rappresenta un modello che funziona, che negli anni ha fatto scuola anche all’estero e che ora viene incautamente rimesso in discussione dall’avvento della Bolkestein - dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli –. La scadenza delle concessioni porterà con sé un autentico stravolgimento che finirà per coinvolgere l’intera filiera dell’accoglienza turistica. Con 30.000 piccole e medie imprese sull’orlo del baratro, come associazione di categoria chiediamo alle istituzioni di mettere a punto al più presto una riforma demaniale complessiva, che possa garantire continuità di investimento alle aziende e all’intera area costiera".

"Non possiamo permettere che intere famiglie del territorio, da sempre punto di forza dell’imprenditoria locale e ora comprensibilmente preoccupate da ciò che potrà accadere da qui ai prossimi mesi, paghino a così caro prezzo questa incertezza normativa – avverte Giulio Piergallini, presidente Cna Nautica Ascoli Piceno –. Ad ogni modo, prima di procedere con le gare d’appalto, sarà necessario definire nel dettaglio gli indennizzi per gli investimenti portati a termine dalle aziende, per non vanificare l’importante lavoro di avviamento imprenditoriale svolto in decenni di attività". "Imprese e lavoratori della filiera turistica rappresentano delle autentiche eccellenze dell’accoglienza Made in Italy, che le istituzioni hanno il compito di tutelare e salvaguardare – aggiunge Irene Cicchiello, responsabile Cna Nautica Ascoli Piceno –. In questo senso, siamo certi che una mappatura puntuale del litorale italiano contribuirebbe ad evidenziare la bontà del lavoro svolto dalle piccole e medie imprese del Piceno e non solo, che in questo modo potrebbero tornare a programmare la stagione estiva con maggiore tranquillità, per il bene del territorio".