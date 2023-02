Asta regolare dopo i problemi di funzionamento

Dopo la giornata di tensione di giovedì mattina, per il malfunzionamento di una pista dell’Asta, ieri è tornata la serenità al Mercato ittico all’ingrosso di San Benedetto. Le apparecchiature hanno funzionato regolarmente e l’asta, aperta alle 3,40, si è chiusa alle 7,16 dopo aver fatto transazioni per 76 quintali di pescato. I prezzi, dopo il crollo registrato il giorno precedente, che ha fatto infuriare gli armatori accorsi in delegazione nell’ufficio del Sindaco per sollecitare interventi urgenti, sono tornati in linea con quelli che il mercato ha fatto registrare negli ultimi giorni. Il Comune, dopo il mezzo blackout di giovedì, ha fatto sapere che dall’analisi dei disagi registrati e degli interventi di manutenzione eseguiti finora, è emerso che i problemi riscontrati non possono essere ricondotti alla qualità della connessione dati, poiché il sistema dell’asta è stato progettato per operare anche in assenza di collegamento internet. La velocità della connessione, che dipende dal provider del servizio, determina solo la rapidità con cui l’azienda manutentrice riesce ad intervenire a distanza tramite accesso remoto. La prima ipotesi è che il problema sia stato generato dal malfunzionamento di un monitor sulla linea d’asta.

Marcello Iezzi