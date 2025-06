Aste per gli stabilimenti balneari. Il Comune avvia il percorso

Delle aste per gli stabilimenti balneari hanno parlato tutti: governo, tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Ue. E ora iniziano a parlarne anche gli enti locali. Fra questi anche il comune di San Benedetto, che ha cominciato a dettare gli indirizzi per avviare le procedure di evidenza pubblica. Criteri ancora vaghi e più che altro programmatici sul percorso da seguire per arrivare, fra due anni, alla nuova assegnazione. Si tratta di un primo passo, che però farà da base per altri, all’interno di una cornice interpretativa della direttiva Bolkestein che non sembra più suscettibile di interpretazioni.

Nello specifico, l’amministrazione comunale ha rilevato la necessità di fare una ricognizione delle concessioni demaniali attuali, avviando un’interlocuzione istituzionale con la Capitaneria di Porto e con l’Agenzia del Demanio: questa ha lo scopo di verificare i presupposti per un’eventuale revisione della linea dividente. Parallelamente è stato incaricato il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi di istituire un tavolo tecnico – che potrà fare ricorso a servizi specialistici esterni – con il compito di svolgere molteplici funzioni. Ad esempio, redigere un elenco delle diverse tipologie di concessioni, con la predisposizione di un programma di massima per la messa a bando. Oppure mettere nero su bianco i differenti schemi di bando, e infine prevedere un tavolo periodico di aggiornamento sulle attività portate avanti.

Il ruolo che rivestirà il civico 124 di Viale De Gasperi, in questa vicenda, è stato ampiamente definito. In base alla legge regionale del 2010, Palazzo Raffaello mantiene funzioni di programmazione e indirizzo generale, mentre ai comuni spetta l’attività di rilascio e gestione delle concessioni demaniali. A San Benedetto ce ne sono 141 di vario tipo. Alla fine del 2023 fu differita la scadenza delle concessioni fino al 31 dicembre dell’anno successivo dato che sussistevano ragioni oggettive che impedivano la conclusione delle procedure in tempi brevi, ma anche carenze regolatorie necessarie all’avvio delle procedure stesse. Poi però il dl 131/2024 affermò che tali concessioni sarebbero state valide fino al 30 settembre 2027. I nuovi titoli avranno una validità compresa fra cinque e vent’anni.

Giuseppe Di Marco