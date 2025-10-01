"Astensionismo grave, vorrei aiutare a riavvicinare le persone alla politica"

Enrico Piergallini (nella foto con la sua famiglia, ndr), la sua elezione è stata in bilico fino alla fine visto che l’ha spuntata su Ameli, nella lista del Partito Democratico, soltanto per 185 voti: se lo aspettava? "Si, in effetti ci sono riuscito davvero per poco. Ma la manifestazione d’affetto nei miei confronti è stata grandissima e anche, in parte, inattesa. Umanamente, questo risultato mi riempie di orgoglio. Tante persone che solitamente non votano per il centrosinistra, stavolta, mi hanno appoggiato. E questo, per me, significa tanto, perché hanno votato l’uomo, ancor prima che il colore politico".

Dell’esito generale invece che ne pensa: è deluso dalla sconfitta di Ricci? "Devo ammettere che la mia elezione in consiglio regionale ha anche un sapore amaro, perché avrei preferito far parte della compagine di maggioranza. Matteo Ricci era il candidato migliore in assoluto. E ne resto convinto ancora oggi. Non si è risparmiato in alcuna maniera, portando avanti una campagna elettorale molto difficile. Mi sono accorto, affiancandolo in prima persona, che reggeva ritmi difficilmente sostenibili per ognuno di noi. E lo faceva con un unico scopo: convincere i marchigiani a cambiare pagina. Così purtroppo non è stato. Ricci ha svolto una campagna in mezzo alla gente. Credo, però, che abbia contato molto il voto d’opinione in questa tornata elettorale. Chi ha votato il centrodestra, infatti, ha votato la Meloni. Loro, d’altronde, hanno investito tante risorse e hanno strategicamente ‘nazionalizzato’ queste Regionali".

Quale sarà ora il suo obiettivo sui banchi della minoranza? "Cercherò di fare un’opposizione costruttiva. E poi vorrei contribuire a riavvicinare le persone alla politica. C’è stato un forte astensionismo e il dato è molto preoccupante. Gli elettori hanno percepito la Regione come qualcosa di lontano dal proprio territorio. Invece non è così. Perché la Regione si occupa di sanità, di infrastrutture, di tematiche che per i cittadini sono assolutamente prioritarie. Quindi mi metterò a disposizione per far capire ai cittadini qual è il ruolo della Regione e quanto sia importante tornare a votare".

A Grottammare ha preso quasi duemila voti, come se lo spiega? "Dopo due mandati da sindaco e dopo le esperienze precedenti da assessore e vicesindaco, significa che ho lasciato un buon ricordo sia dal punto di vista politico che dal lato umano. E’ stato un bell’abbraccio, quello che in questi giorni ho ricevuto dai grottammaresi e li ringrazio. Poi ringrazio i tanti amici sindaci che mi hanno sostenuto, considerandomi una figura adatta a ricoprire l’incarico di consigliere regionale. In questi mesi ho camminato tra piazze, scuole, aziende, case, associazioni, imprese. Ho raccolto voci e volti: l’ansia per una visita rinviata, il sogno di un lavoro vicino, il bisogno di collegare costa e valli, la cultura e l’ambiente che tengono insieme una comunità. Questo porterò con me in Aula".

Matteo Porfiri