Asterix, si scaldano i motori T-shirt in memoria di Ugo Ambrosi

Vent’anni di servizio e non sentirli. Il mondo Asterix è pronto per la prossima caldissima stagione estiva che permetterà a molti bambini di divertirsi, fare attività e sport con istruttori qualificati. Ieri è stata presentata la t-shirt dedicata alla memoria del professor Ugo Ambrosi che sarà indossata da tutti i bambini che prenderanno parte alle iniziative. "Ogni anno abbiamo dedicato magliette a personaggi famosi che hanno onorato la nostra Repubblica. Quest’anno non potevamo che dedicarla alla figura di Ambrosi che insieme a Rosito Scaramucci hanno dato tanto a livello sportivo – sostiene Riccardo Spurio -. La dedica va a loro. Grazie alle aziende del territorio che ogni anno sostengono le nostre iniziative. Continuerà il progetto inclusione e disabilità, inserendo all’interno ragazzi speciali grandi e piccoli. Con tutti loro vogliamo condividere i valori dello sport e dell’agonismo". A fare gli onori di casa non poteva che essere Roberta Faraotti, da sempre vicina insieme alla sua famiglia al territorio. "Il progetto Asterix va avanti da tantissimi anni e continua a crescere – commenta –. Noi ci siamo e ci crediamo. Il loro ritorno è il sorriso che possono diffondere quando tornano a casa o con gli amici, magari appassionandosi ad uno sport". Prezioso anche il sostegno offerto dall’amministrazione. "Scommettemmo su questa iniziativa che il professor Spurio ci propose – afferma il vice sindaco Gianni Silvestri -. Non sapevamo dove si potesse arrivare, poi i risultati sono stati eccezionali". "Il valore dello sport porta con se tanti altri sani valori come un sano stile di vita – aggiunge l’assessore Donatella Ferretti –. Il discorso del benessere della persona e della socializzazione non vanno sottovalutati".

mas.mar.