Astronomia, Francesco tra le stelle

Finale nazionale dei Campionati Italiani di Astronomia 2023: successo per Francesco Pio Marullo dell’Isc Nord di San Benedetto. Nei giorni scorsi si è tenuta a Cortina d’Ampezzo la fase nazionale dei XXI Campionati Italiani di Astronomia 2023, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed organizzati dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) assieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). L’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole italiane dai 13 ai 19 anni, si è svolta dal 18 al 21 aprile e ha visto la partecipazione di 90 allievi provenienti da tutta Italia. I giovani aspiranti ricercatori, suddivisi nelle quattro categorie (Junior 1, Junior 2, Senior e Master), dopo le varie fasi di preselezione, sono approdati alle finali nazionali sfidandosi “a colpi di astri”. Tra i concorrenti finalisti, Francesco Pio Marullo della classe IIIB Manzoni dell’Isc Nord, accompagnato dalla prof di matematicaGrazia Caselli, ha disputato la gara piazzandosi all’ottavo posto, conseguendo così il diploma di merito. I Campionati di Astronomia, che rientrano nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze scolastiche e di promozione della cultura del merito, hanno offerto agli studenti non solo un’occasione di incontro con i ricercatori e di confronto con altri ragazzi, ma anche la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia in uno scenario scientifico di ampio respiro, nell’assoluto rispetto delle loro qualità morali e cognitive. La competizione, costituita di una prova pratica ed una teorica, ha riguardato la risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica e cosmologia oltre che l’elaborazione di dati astronomici e l’analisi di mappe e foto di oggetti celesti. Con la testa tra le stelle, Francesco Pio si è messo in gioco per superare i propri limiti scommettendo su se stesso.