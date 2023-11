Atleti della Polisportiva dalla marcialonga alla maratona di New York

Nonostante le condizioni meteo non proprio agevoli, gli atleti della Polisportiva Servigliano sono riusciti a farsi strada con carattere e stoicismo. Partiamo dalla marcialonga Lauretana, gara difficile e scivolosa che ha messo a dura prova tutti i partecipanti, alla fine della mattinata la Polisportiva Servigliano è riuscita a conquistate un 5° posto assoluto nella classifica femminile e la vittoria nella categoria SF45 con Michela Boniello che ha concluso col tempo di 43’21. Ottimo risultato anche al maschile con Mauro Perlini, che ha portato a casa un ottimo 4° posto nella categoria SM55 col tempo di 45’11". Di spessore le prestazioni di Simone Profili e Quinto Perugini che hanno sfiorato il podio nelle rispettive categorie. Menzione speciale per Federico Malizia, che domenica ha partecipato alla maratona di New York, una delle gare più prestigiose e a livello planetario per gli appassionati di podismo, per Malizia la soddisfazione di aver concluso tutto il percorso nel tempo di 4 ore e 9 minuti. Lo staff tecnico ha rivolto i complimento a tutti i suoi ragazzi.