Atletica Colli, è arrivato il nuovo manto

Nonostante l’ultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza, a Colli la notizia della fine dei lavori del rinnovato campo sportivo comunale a Colle Vaccaro, ha riportato entusiasmo e voglia di riprendere a lottare. La società Atletico Azzurra Colli del Presidente Giovanni Fioravanti, non ha infatti alcuna intenzione di mollare e l’altra sera nella rituale Cena degli Auguri all’Hotel Villa Picena, proprio il patron ha annunciato che le gare del girone di ritorno i rossoazzurri le disputeranno sul nuovo manto erboso in erba sintetica del rinnovato stadio comunale. Dopo aver raccolto pochissimi punti al comunale di via Tevere a Castel di Lama, certo non solo per colpa del terreno di gioco, l’Atletico Azzurra Colli tornerà nello storico "Comunale Colle Vaccaro!". "La classifica la vedete tutti – ha dichiarato il presidente Fioravanti – Speriamo in un 2024 migliore, la rosa della squadra ha un suo valore e non possiamo avere solo 7 punti in classifica dopo 15 gare. Alla presenza del sindaco Andrea Cardilli, che ringrazio, annuncio che le partire del girone di ritorno torneremo a disputarle sul nostro campo, teatro di mille battaglie nonché punto di forza delle nostre squadre che si sono susseguite nel corso degli anni: un campo che tornerà a essere il nostro ‘catino ‘a partire dalla prossima gara interna".

Valerio Rosa