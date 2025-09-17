Atletico Ascoli a caccia del primo sorriso. E ora c’è l’Ancona

Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Atletico Ascoli per iniziare a preparare la sfida di domenica prossima contro l’Ancona. Un derby che in questi tre anni vissuti in Serie D è comunque diventato molto atteso, nonostante la rivalità vera sia con l’Ascoli Calcio. Ma quando si incrociano squadre di Ancona e di Ascoli, c’è sempre quel pizzico di attenzione in più anche da parte delle Forze dell’Ordine. In questo senso si attendono le comunicazioni della Questura anche se l’impressione è che anche questa volta la trasferta sarà vietata ai tifosi dorici.

La gara infatti molto probabilmente non si giocherà allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ in quanto martedì l’Ascoli Calcio sarà impegnato alle 20.45 nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C, contro il Pineto, e c’è il rischio che si possa rovinare il terreno di gioco. Per questo oggi la società del Patron Graziano Giordani deciderà se migrare al comunale di via Tevere a Castel di Lama rinunciando così allo storico stadio di via delle Zeppelle. Un problema in più, insomma per l’Atletico Ascoli, che ancora non ha una sua ‘casa’ anche se questo non deve essere un alibi per le mancate vittorie nelle prime due giornate del campionato.

"Non dobbiamo vincere il girone – ha dichiarato mister Simone Seccardini dopo il pareggio di Notaresco con il gol di Francesco Maio in apertura – Abbiamo la percezione di poter scalare la classifica e posizionarsi nelle zone alte della graduatoria, ma lo sanno tutti che non siamo noi quelli costretti a vincere. Noi sogniamo di poterlo fare e ne abbiamo le potenzialità, ma ci sono squadre più attrezzate di noi come la capolista Ostiamare, L’Aquila, Teramo, Giulianova e la stessa Ancona che hanno i favori del pronostico".

Insomma, testa bassa e lavorare per un Atletico Ascoli che certamente non ha avuto un calendario favorevole in questo inizio di stagione e che aspetta comunque il derby con l’Ancona per il primo successo in campionato.

Valerio Rosa