Atletico Ascoli a Chieti per l’esame di maturità

Sarà Gianpasquale Tedesco l’arbitro che dirigerà la sfida in programma domani alle 14.30 tra Chieti e Atletico Ascoli, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pelotti e Francesco Lanfredi Sofia di Bologna. Dopo la desolante direzione di gara dell’arbitro Velocci di Frosinone nella sfida persa domenica scorsa, in casa Atletico Ascoli si spera di avere un arbitro quantomeno sereno. Allo stadio ‘Guido Angelini’ ai tifosi bianconeri sarà riservata la tribuna laterale sinistra. I biglietti saranno in vendita fino a questa sera online sul circuito ciaotickets.com. Per l’occasione il presidente del Chieti , Altair D’Arcangelo, ha invitato il cantante Albano Carrisi che prima del match delizierà il pubblico con alcuni brani. Presente anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi che racconterà alcuni aneddoti della sua professione. Insomma ci sarà il clima della grande festa visto che una vittoria potrebbe portare i teatini in vetta. E lo stadio fornirà un colpo d’occhio eccezionale visto che dopo il sold out nella tribuna centrale, ieri si è registrato il tutto esaurito anche in Curva Volpi. Restano 500 tagliandi per la tribuna laterale. La sfida contro l’Atletico Ascoli mette in palio punti pesanti per continuare la corsa di vertice e dare continuità al successo di Civitanova da una parte e per riprendere il cammino dopo la sconfitta nel derby dall’altra. La squadra neroverde, intanto, ieri ha proseguito la preparazione. Ignoffo ha il dubbio del portiere: Mercorelli è rientrato dalla squalifica e contende la maglia da titolare a Servalli. Nel caso la spuntasse, il tecnico dovrà schierare un terzo under in mezzo al campo oltre a Casciano e Guerriero. C’è la soluzione Oddo al posto di Della Quercia, ma non è l’unica. Stesso problema per Mister Simone Seccardini che dovrà sostituire il portiere Thomas Pompei e il difensore Leonardo Nonni, squalificati. In porta dovrebbe essere schierato il giovane Filippo Galbiati (classe 2005) mentre in difesa scalpita l’esperto Edoardo Baraboglia.

Valerio Rosa