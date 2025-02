Atletico Ascoli, a L’Aquila un punto che pesa

Il punto conquistato allo stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ è un punto decisamente pesante ed è stato accolto con grande soddisfazione in casa Atletico Ascoli. Fermare la seconda forza del Girone F di serie D, non è infatti impresa di poco conto e a fine gara c’era la giusta allegria nello spogliatoio bianconero. Il gol del difensore Federico Mazzarani, realizzato di testa su calcio d’angolo, è stato un premio alla compattezza della difesa priva del capitano Matteo D’Alessandro, ma con un ritrovato Leonardo Nonni che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza e qualità nella gestione dei momenti difficili.

Lo stesso tecnico Simone Seccardini ha confermato poi il valore di questo pareggio in trasferta su un campo ostico come quello degli abruzzesi: "Sono soddisfatto – ha ammesso – perché per due anni di fila siamo usciti imbattuti da questo campo e per noi deve essere motivo d’orgoglio. Come deve essere un motivo d’orgoglio aver preso un punto contro questo L’Aquila. Uscire imbattuti anche quest’anno contro una squadra così forte è importante, ci restituisce molto autostima, dopo alcune settimane un po’ difficili. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno messo la cattiveria giusta e l’approccio mi è piaciuto molto. Sapevamo che era una partita dove entrambe le squadre avrebbero provato a vincere. Ma abbiamo pensato, giustamente, anche alla difesa contro un avversario così forte. Per quanto il rigore subito, non so se era così netto, ma sono più deluso per aver perso una palla importante a centrocampo. Purtroppo in questi casi è questione anche di esperienza. Questo punto conquistato in trasferta – ha concluso Seccardini – ci permette di continuare a lavorare con un pizzico di serenità in più, e siamo comunque orgogliosi e contenti di quello che stiamo facendo. Abbiamo pagato un po’ a caro prezzo le pressioni subite nei primi tre mesi, quando ci davano come anti Samb o L’Aquila, ma il nostro obiettivo primario è sempre stato la salvezza".

Valerio Rosa