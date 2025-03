Atletico Ascoli, ad Ancona gara da non sbagliare

Atletico Ascoli pronto ad affrontare domani pomeriggio alle 14.30 l’Ancona in un derby che tra le due città è molto sentito, ma che è più legato all’Ascoli Calcio che non ai bianconeri del patron Graziano Giordani. All’andata i dorici si imposero per 2-1 in una trasferta comunque vietata ai tifosi ospiti. Stavolta non ci saranno impedimenti, con i tagliandi disponibili per la Curva Sud dello stadio ‘Del Conero’ riservata agli ospiti dell’Atletico Ascoli sul circuito ciaotickets, al prezzo di 12 euro (1 euro per gli Under 14) più il diritto di prevendita.

L’Ancona nel 2025 non ha ottenuto grandi risultati e, come l’Atletico, sta un po’ sperperando quanto di buono fatto nel girone d’andata. Solo undici i punti conquistati finora dai biancorossi nelle undici gare disputate con sole due vittorie ottenute: ad Isernia per 2-0 e in casa contro la Vigor Senigallia per 3-1. Vittoria che manca proprio dal 26 gennaio e che per ora tiene fuori i dorici dalla griglia playoff. In casa l’Ancona ha sofferto di più, perdendo il derby con la Fermana (0-1), quello con il Città di Teramo (0-2) e la sfida con il Termoli (0-1). Due settimane fa però ha interrotto la striscia negativa tra le mura amiche pareggiando 2-2 contro la Sambenedettese grazie al gol realizzato da Martiniello al 91’. Domenica scorsa poi è arrivato un altro ottimo pareggio per 0-0 a L’Aquila. Insomma, una squadra che è in ripresa, ma che come detto non assapora il gusto dei tre punti ormai da due mesi.

I bianconeri di Mister Simone Seccardini che sembravano aver superato il loro momento negativo con il successo sul Castelfidardo e il pareggio ad Avezzano, sono incappati in una sonora quanto inaspettata sconfitta interna per 3-1, contro il fanalino di coda Isernia. Tra i bianconeri ascolani, l’esterno francese Mathieu Coquin, scalpita per avere una maglia da titolare dopo la buona prova di domenica scorsa anche perché adesso, è necessario conquistare i punti salvezza per rimanere in Serie D e la sfida di domani contro l’Ancona è assolutamente da non sbagliare.

Valerio Rosa