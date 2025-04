Atletico Ascoli al Del Duca: cresce l’attesa

Cresce l’attesa per il big-match tra Atletico Ascoli e Chieti in programma domenica alle ore 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’. Da Chieti è previsto infatti l’arrivo di numerosi sostenitori neroverdi che sognano l’aggancio al secondo posto attualmente occupato dai ‘cugini’ del Teramo, che saranno impegnati in casa contro la capolista Sambenedettese. Un incrocio a quattro che potrebbe cambiare il destino delle squadre quando mancano solo cinque giornate alla fine della stagione. L’Atletico Ascoli, con la vittoria in trasferta ad Ancona si è rilanciato in graduatoria, ma per agguantare un posto nella griglia playoff, non potrà più sbagliare. Per questo si si spera che domenica al Del Duca ci saranno anche un po’ più di sostenitori dell’Atletico Ascoli. Due saranno i settori aperti al pubblico. La Curva Nord riservata agli ospiti e la Tribuna per la tifoseria di casa. Da ieri sono in vendita i biglietti per assistere alla gara. La tifoserie bianconera potrà acquistare i tagliandi della Tribuna Centrale e della Tribuna Laterale Nord disponibili nei punti vendita Vivaticket al prezzo di 15 euro per la Tribuna Centrale e di 10 euro per la Laterale (più diritti di prevendita). I due settori saranno vietati ai residenti nella provincia di Chieti, esclusi naturalmente, gli accreditati. Biglietti di Tribuna che saranno in vendita anche alla ‘Tabaccheria Tufilla’ in viale Vellei; alla ‘Tabaccheria Asculum’ in via del Trivio, 103; alla Biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo, 17; al ‘Bar Tabacchi Fuori Porta’ in viale Treviri, 149; alla Biglietteria ICS all’interno del centro commerciale ‘Al Battente’. I tagliandi della Curva Nord destinata agli ospiti saranno acquistabili presso tutti i Punti Vendita Vivaticket e saranno vietati ai residenti della provincia di Ascoli al prezzo di 10 euro. Per gli Under 10 il prezzo sarà di 1 euro (più diritto di prevendita). Per il settore Curva Ospiti la vendita sarà aperta fino alle 19 di sabato. Il giorno della partita la biglietteria per la Curva sarà chiusa.

Valerio Rosa