Atletico Ascoli all’esame Notaresco,. Infantino senza età

Si potranno acquistare fino a questa sera alle 19 i tagliandi per il settore ospiti dello stadio ‘V. Savini’ per assistere alla sfida in programma domani pomeriggio alle 15 tra Notaresco e Atletico Ascoli, valida per la seconda giornata del Girone F di Serie D. Il prezzo è di 15 euro più diritti di prevendita e di un euro per gli Under 16. E’ possibile acquistare i biglietti solo online sul circuito Ciaotickets. Domani, infatti, i botteghini dello stadio non saranno aperti per la tifoseria ospite. L’Atletico Ascoli, non ha un gran seguito di pubblico ma piano piano, complice anche la scelta di giocare in casa allo stadio Del Duca, stanno aumentando le presenze sugli spalti. La squadra sta bene, contro L’Aquila ha dimostrato di essere anche in ottimo stato fisico tanto che alla fine sembrava che i giocatori bianconeri avessero più ‘benzina’ nelle gambe rispetto ai ragazzi di mister Sandro Pochesci. Il Notaresco di mister Roberto Vagnoni e del vice Manuel Fioravanti, entrambi ex Atletico Azzurra Colli, è partito benissimo andando a vincere a Recanati per 4-1 e dimostrando di aver superato le difficoltà dello scorso anno quando solo con l’arrivo di mister Massimo Silva riuscirono a salvarsi seppure ai playout. Il nuovo Notaresco trascinato dall’attaccante Saveriano Infantino è partito come una schiacciasassi. Infantino che tra poco compirà 39 anni, i gol in carriera li ha sempre fatti, ma a Recanati è andato a nozze, segnando 3 reti in 16 minuti, sicuramente per meriti suoi, ma anche con la complicità di una difesa in difficoltà. Nelle file rossoblù abruzzesi c’è poi il giovane centrocampista Andrea Scarpantonii, classe 2007, anche lui reduce da una stagione all’Atletico Azzurra Colli dopo aver giocato con il Monticelli. Andrea è cresciuto nelle file dell’Atletico Ascoli e così domenica sarà l’ex della partita. Dall’altra parte il grande ex sarà invece l’attaccante argentino Nicolas Belloni, al Notaresco nel 2023-24 dove ha realizzato 13 reti in 33 gare prima si trasferirsi a L’Aquila.

Valerio Rosa