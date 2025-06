Atletico Ascoli, amara uscita dalle Finali Nazionali per Allievi e Giovanissimi

Il giorno dopo l’amarezza per l’anticipata conclusione dell’avventura dei ragazzi delle giovanili dell’Atletico Ascoli nelle Finali Nazionali, è stata ancora maggiore. Gli Allievi di Mister Luca Pieri sono usciti sconfitti per 4-0 sul campo dell’Orvietana e sono stati eliminati a causa della peggior differenza reti proprio dalla squadra umbra. I ragazzi hanno subito due gol nei primi minuti ma sarebbe bastato segnare una rete per passare comunque il turno. E così si sono riversati in avanti creando una serie di occasioni clamorosamente fallite a due passi dalla porta. Negli ultimi minuti invece con la squadra tutta sbilanciata in avanti l’Orvietana ha colpito in contropiede chiudendo la sfida con un passivo troppo severo per gli Allievi dell’Atletico Ascoli. I Giovanissimi di mister Andrea Argieri sono invece stati battuti dal Savio Roma per 3-0 sul campo in erba sintetica dedicato a Raimondo Vianello e hanno così chiuso al secondo posto il proprio girone non riuscendo a superare il turno. I ragazzi bianconeri dovevano vincere per conquistare il primo posto nel mini girone con Triestina Città di Castello, ma anche qui hanno subito gol dopo soli tre minuti su azione di calcio d’angolo e hanno subito il raddoppio alla fine della prima frazione. La terza rete è arrivata nel finale di gara con i Giovanissimi tutti in avanti e il Savio Roma che ha colpito in contropiede. Due sconfitte amare, che però non rovinano la grande stagione di entrambe le formazioni giovanili dell’Atletico Ascoli. Resta infatti per entrambe le squadre l’enorme soddisfazione di aver vinto il Campionato Regionale e di essere riuscite a lottare fino all’ultima giornata dei rispettivi triangolari contro formazioni forti e attrezzate. Alle due compagini sono arrivate le congratulazioni della società in particolare del Patron Graziano Giordani e del responsabile del settore giovanile nonché allenatore della prima squadra Simone Seccardini. Adesso per tutti arrivano le meritate vacanze con l’occhio già alla ripresa degli allenamenti fissata per l’inizio di settembre.

Valerio Rosa