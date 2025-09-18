Atletico Ascoli-Ancona a porte chiuse a Castel di Lama

Alla fine il derby tra Atletico Ascoli e Ancona si disputerà a porte chiuse allo stadio comunale di via Tevere a Castel di Lama. Come anticipato dal Carlino, non era infatti possibile disputare il match valido per la terza giornata del Girone F di Serie D allo stadio Del Duca sottoposto a risemina del prato in vista della sfida di martedì sera tra Ascoli e Pianese. Per questo la società del Patron Graziano Giordani ha subito precettato l’impianto sportivo lamense anche perché per la Lega è l’unico in zona omologato per disputare gare di Serie D. Il ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli infatti ha avuto per due anni la deroga, che ora è scaduta e non può più ospitare gare di questa categoria. Insomma, sembrava tutto risolto, ma ieri il sindaco di Castel di Lama e il Questore hanno imposto che la gara si possa disputare solo a porte chiuse. Quale sia il problema di far accedere i sempre educati supporters dell’Atletico Ascoli, tra cui gli abbonati, non è stato spiegato. Sicuramente la trasferta per i tifosi dell’Ancona sarebbe stata comunque vietata, ma perché non far accedere i tifosi di casa? Questo comunque è il comunicato della società bianconera: "L’Atletico Ascoli informa che, nell’ambito della rinnovata e proficua collaborazione con l’Ascoli Calcio, si è deciso di procedere con interventi di manutenzione straordinaria al terreno di gioco dello stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e assicurarne la funzionalità per l’intera stagione sportiva. Tali interventi comporteranno la temporanea indisponibilità dell’impianto nel fine settimana in arrivo. Pertanto, la gara in programma domenica alle ore 15 contro l’Ancona, si disputerà a porte chiuse allo Stadio Comunale di Castel di Lama, come stabilito dall’ordinanza sindacale. Consapevoli del disagio arrecato ai nostri supporters, comunichiamo che ogni abbonato avrà diritto a un accredito omaggio da destinare a una persona di propria scelta per la gara del 28 settembre contro l’Ostia Mare".

Valerio Rosa